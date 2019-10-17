Aydın Büyükşehir, Çine çaparına sahip çıktı

Dünya üzerinde sadece 130 baş kalan Aydın bölgesine özgü Çine çaparı cinsi koyuna Aydın Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Çine çaparı cinsi koyunun, sakız koyunu örneğindeki gibi çoğaltılarak koyunculuk yapmak isteyen ihtiyaç sahibi Aydınlı kadınlara hibe edilmesi planlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kaybolmaya yüz tutan bir genetik kaynağı daha koruma altına aldıklarını belirtip yerli ve milli tarım ve hayvancılık politikalarına devam edeceklerini söyledi.

Çine'nin Tatarmemişler Mahallesi'nde koyunculuk yapan Erdoğan Aktürk tarafından sahip çıkılan koyunlardan 25 tanesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından seçilerek Koçarlı'daki sakız koyunu çiftliğine yerleştirildi. Irkın özelliklerini taşıyan koyunların sağlık kontrolleri yapılırken kıraç, dağlık çevre koşullarına uyum sağlamış cinsin çiftlikteki iyi bir bakıma vereceği verim etkisi de araştırılacak.



Şu anda sadece tek bir çiftlikte üretimine devam edilen Çine çaparı cinsi koyunu yaşatacaklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çiftlik sahibi Erdoğan Aktürk'e bu cinse sahip çıktığı için teşekkür ederek, "Çine çaparı özellikle bundan 2030 yıl öncesinde kurbanlarda sıklıkla tercih edilen bir koyundu. Gerek Aydın bölgesine yabancı ırkların bilinçsizce sokulmasından, gerek farklı ırklarla çiftleştirilip melezlenerek gen havuzlarının bozulmasından kaynaklı olarak sayıları azaldı. Her geçen gün sayısı azalarak bugün dünya üzerinde sadece 130 baş Çine çaparı kaldı" dedi.



“Yerli ırkımıza sahip çıkıyoruz”

Sözlerine "Aydınımızın değerlerinin yok olmasına razı gelemezdik" diye devam eden Başkan Çerçioğlu, geçmişte özellikle Çine ve Bozdoğan bölgesinde yetiştirilen koyunun yok olmasının önüne geçtiklerini ifade ederek, "Biz Çine çaparı koyunumuzu bir genetik kaynak olarak görüyor ve sahip çıkıyoruz. Teknik bilgileri kullanarak bu milli değerimizi koruyup çoğaltacağız. Bizler bugünü değil yarını düşünüyoruz. Sakız koyunu da Aydın bölgesinde yok olmak üzereydi, şimdi Aydınımızın kadınları tarafından Aydın'ın dört bir tarafında yaşatılıyorlar. Bundan 20 yıl sonra halen Aydın'da sakız koyunu ve Çine çaparı yaşıyor olursa bu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla olacak" dedi.



“Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çok kıymetli”

Diğer taraftan özellikle Madran Dağı yöresinde yetiştirilegelen Çine çaparının Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Orhan Karaca öncülüğünde 2004 yılında ırk tescili sağlandı.

Prof. Dr. Karaca özellikle son yıllarda Çine çaparının doğal gen özellikleriyle günümüz hayvancılığının olmazsa olması olan dayanıklılığı ve ekolojiye duyarlığıyla sürdürülebilir üretimi sağladığını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada, "Türkiye'de parmakla sayılacak kadar milli değer niteliğinde hayvan ırkımız var. Bunlardan bazıları yok oldu. Çine çaparı da bizlerin tespit edip yaklaşık 30 yıldır gerekli bilimsel araştırmaları yaptığımız ırklardan bir tanesi. Koruma altına aldık ve tescil ettirdik" dedi.



"Milli bir değerin korunması çok sevindirici"

Milli bir değer olan Çine çaparının tekrar ekonomiye kazandırılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğinin altını çizen Karaca "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek duyarlığı çok önemli ve çok sevindirici. Bu duyarlık bizleri çok memnun etti. Çünkü bu ırk Aydın'a özgü bir ırk. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemizin yaklaşımına ve milli değerlerimize duyduğu bu yakın ilgiden ve destekten dolayı bu konuda hayatını vakfetmiş bir akademisyen olarak şükran borçluyum" dedi.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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