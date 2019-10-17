Ayd\u0131n\u2019\u0131n Bozdo\u011fan il\u00e7esinde, ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle kayganla\u015fan yolda s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetti\u011fi t\u0131r \u015farampole d\u00fc\u015ft\u00fc. Kaza Bozdo\u011fan Alt\u0131nta\u015f Mahallesi\u2019nde saat 13.30 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. Ayd\u0131n\u2019\u0131n Bozdo\u011fan il\u00e7esinden, Mu\u011fla\u2019n\u0131n Yata\u011fan il\u00e7esine gitmekte olan 48 YB 029 plakal\u0131 t\u0131r, ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle kayganla\u015fan yolda s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi \u00fczerine \u015farampole d\u00fc\u015ft\u00fc. Kazada t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yaralanmazken, ara\u00e7ta maddi hasar olu\u015ftu. Kazayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.