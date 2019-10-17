Kuyucak Belediyesi’nden 14 bebeğe hoş geldin ziyareti

Kuyucak Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında Eylül ayı içerisinde 14 bebek ve ailesini ziyaret etti.

Kuyucak Belediyesi 2014’te başlatmış olduğu “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Yeni doğan bebek listesi doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler ekipleri her ay Kuyucak’ın 36 mahallesindeki bebek ailelerini Başkan Ertürk’ün talimatı ile ziyaret ediyor.



Kültür ve Sosyal İşler ekibi Eylül ayı içinde 14 bebeğe ulaşarak içerisinde ateş ölçer, şampuan, zıbın–tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak bulunan bebek paketi ve fincan takımı olan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hediye paketlerini ailelere ulaştırdı.



Hoş Geldin Bebek projesine önem verdiklerini belirten Başkan Ertürk, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğumundan itibaren bütün yaşamları boyunca yanında olmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz ile ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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