Buharkent MYO’dan Mehmetçiğe destek

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Türk askerlerine manevi destek için bir araya geldi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın öncülük ettiği, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol’un da katılım sağladığı etkinlikte, akademikidari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci okula asılan Türk bayrağının gölgesinde toplandı.

Ülkemizin güvenliği için Barış Pınarı Harekatı’nda canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimize selam gönderen Buharkent Meslek Yüksekokulu, ordumuzun muzaffer olabilmesi için hayır dualarını da eksik etmedi.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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