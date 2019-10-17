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Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza Hasan Efendi Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Batı Gazi Bulvarı üzerinde karşıya geçmeye çalışan F.S.’ye, A.A idaresindeki 09 ACP 23 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile genç kız yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kızı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne götürdü. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:51
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  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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