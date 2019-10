Nazilli Belediyespor’dan taraftara destek çağrısı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor’da Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu ile Teknik Direktör Yavuz İncedal, hafta sonu sahalarında oynanacak olan Diyarbekirspor karşılaşmasında taraftarın desteğini istedi.

Yıldırım Demirören Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Yavuz İncedal, Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu ve futbolcular, hem takımı değerlendirdi hem de taraftardan destek isteyerek liderliği geri alma sözü verdi. Basın toplantısına katılan Nazilli Belediyespor’da Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, Teknik Direktör Yavuz İncedal, takım kaptanı Aziz Kızılgün, futbolcular Sergen Piçinciol ve Sedat Cengiz, Diyarbekirspor müsabakasının kendileri açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplantıda, Bayrampaşa, Soma ve Darıca karşılaşmalarının ardından 3 maçlık periyotu değerlendiren Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Oyuncularımızda mental bir yorgunluk oluştu. Süreci sakatlık anlamında kazasız geçtik ama mental bir sıkıntımız oldu. Ama normale döndük. Hedeflediğimiz yerlere ulaşmak için çalışmalara başladık. Darıca ve Soma maçında kaçırılan pozisyonlar bize daha dikkatli olmamız yönünde uyarı oldu. Bundan böyle üçüncü bölgede daha çok çalışacağız. Bizim takımın oyun anlayışı takım oyunu ve sadece bir kişiye bağlı değiliz. Son 2 maç haricinde pozisyonları değerlendirdik. Takımda görev anlamında sadece santrafordan görev beklemiyoruz. Diğer pozisyonlardaki tüm arkadaşlarımız gol atabiliyor. İstatistik olarak dengeli gidiyoruz. Az gol yiyoruz ve 13 gol attık. Ligin akışı her hafta değişebilir. Kazanacağınız bir maçla en tepeyi elde edebiliyorsunuz. Önemli olan istikrarlı gitmek. Çok çetin bir lig ve muhteşem bir taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bu takımımızı çocuklarımızı ne olursa olsun desteklesinler” dedi.

Her hafta bir hafta öncesine göre daha iyiye gittiklerini ifade eden Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, “Nazilli büyük bir camia. Hedefimiz her zaman yukarıda olmak. Başarılı olmak için yola çıktık ve şu anki durumdan çok memnunuz. Zorlu Diyarbekirspor maçında taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Takım, taraftarın takımı. Sahibi onlar, sahip çıkacak da onlar. Taraftar olmadan bu iş olmaz. İnşallah daha iyi olacak. Uyumlu bir şekilde devam edeceğiz. Diyarbekir maçı çok önemli bir maç. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Takımada güveniyoruz liderliği geri alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Futbolcular da konuşmalarında taraftarlarına liderliği geri alma sözü verdi.

