Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

–Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapması sonucu yakalanan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında durdurulmak istenen şüpheli bir araç, uygulamayı görerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine takibe alınan araç, dur ihtarına rağmen kaçmaya devam etti. Aydın Bulvarı üzerinde trafik levhasına çarparak duran aracın sürücüsü R.Y. isimli şahıs yakalandı.

Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda bir miktar skunk ve bir miktar esrar ile birlikte 1,15 ve 10,50 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 adet cep telefonu,4 bin 500 Türk Lirası, 325 Euro, 140 Türkmenistan Manatı, 5 Amerikan Doları ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak hakkında gerekli için emniyete götürüldü.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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