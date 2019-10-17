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ADÜ Rektörü Aldemir merkez kafetaryayı denetledi

İHA

ADÜ Rektörü Aldemir merkez kafetaryayı denetledi

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya paylaşımlarındaki, yemeklerin hijyenik olmadığına dair iddialarının ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Merkez Kafeterya’yı öğrencilerle birlikte denetledi.
Genel Sekreter Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Mehmet Bezci’nin de bulunduğu denetlemede, mutfak birimleri, gıda depoları, yemek pişirme ve servis departmanları gezilerek öğrencilerle birlikte yemek yenildi.
Göreve geldikleri günden bu yana Aydın Adnan Menderes Üniversitesini bölgenin en prestijli üniversitesi haline getirebilmek için planlı ve programlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kurumsal kimliğinin yerleşerek niteliğinin arttırılması, marka değerinin yükseltilmesi sayesinde, bu üniversiteden mezun olan her bir evladımızın iş hayatına, istihdama katılım sürecine önemli bir avantajla başlayacağı bilinciyle hareket ediyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var; sizler bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Bu bağlamda öğrencilerimizin eğitim ortamı içerisinde yaşadığı her türlü probleme; beslenme, ulaşım, barınma, eğitsel süreçler de dahil olmak üzere çözüm getirmek birinci önceliğimizdir” dedi.
“Kapımız öğrencilerimize her zaman açık”
Aile olmanın temel unsurunun sağlıklı iletişim kurabilmekten geçtiğini vurgulayan Rektör Aldemir, bu bilinçle öğrencilerin her türlü talep, beklenti, öneri ve şikayetlerini ilgili birim sorumlularına, rektör danışmanlarına, rektör yardımcılarına iletebileceklerini söyledi. Rektör Aldemir, “Ulaşılamayan insanlar değiliz, başta benim olmak üzere tüm yönetimimizin kapıları, 7/24 öğrencilerimize açık. Ayrıca sizlerin sorunlarını çözmek için çeşitli mekanizmalar oluşturuyoruz. Bunlardan biri de RİMER. Kendi içimizde sorunlarımızı birlikte çözerek büyüme hedefindeyiz. RİMER aracılığı ile duygu ve düşüncelerinizi yazılı olarak aktarabilirsiniz. Bunların raporları haftalık olarak önüme geliyor. Öğrencilerimiz, bizlerin varlık sebebi” sözleriyle RİMER sistemi hakkında bilgi verdi.
“Marka değerimizi birlikte koruyacağız”
ADÜ’nün marka değerine zarar verebilecek bu tür paylaşımların yapılmasını bir akademisyen olarak üzüntüyle karşıladığını aktaran Rektör Aldemir, “Bahsi geçen gün, negatif içerikli paylaşımları yapan öğrencilerimizin yemek yemediğini tespit ettik. Biz probleme değil, çözüme odaklanıyoruz. Yemekhanemizde denetimlerimizi yaptık, herhangi bir sıkıntı yok. Negatif paylaşımları yapan öğrencilerimizi ve yöneticilerimizi de dahil ettiğimiz bir WhatsApp gurubu oluşturduk. Bu paylaşımları yapan öğrencilerimiz de, bu üniversiteden mezun olacaklar. Kurumumuzun marka değerini korumak adına güçlü iletişimler içinde olmalıyız. Marka değerimizi hep birlikte koruyacağız; öğrencilerimizin istihdam hazırlık aşamasında marka değeri yüksek bir üniversiteden mezun olması en büyük hedefimiz” dedi.
Öğrenciler yapılan denetlemeden tatmin olduklarını belirterek duyarlılığından dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür etti.
Üniversitenin farklı fakültelerinin öğrencilerinden oluşturdukları ‘Yemek Timi’nden bahseden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu timin Perşembe günleri yemekhanede öğrencilerle bir araya geleceğini; öğrencilerin memnuniyetlerini, varsa şikayetlerini değerlendirip ilgili birim yetkilisine iletebileceğini söyledi.
“Öğrenciler fakültenin iletişim elçisi olacak”
Öğrenci ile sağlıklı iletişim kurmanın kendileri için önemli bir husus olduğunu belirten Rektör Aldemir, önümüzdeki günlerde oluşturacakları Öğrenci Danışma Meclisi hakkında da bilgi vererek “Öğrenciler kendi düşüncelerini hürce ifade edebilmelidir, doğru iletişim ise her zaman sorunlarının çözümü için atılacak en büyük adımdır. Bu düşünceler ile Üniversitemiz yönetimiyle varlık sebebimiz olan kıymetli öğrencilerimiz arasında iletişim, etkileşim oluşturarak onların sorunları, talep ve beklentilerinden haberdar olmak maksadıyla ‘Öğrenci Danışma Meclisi’ kurulmasını planlıyoruz. Ayda bir toplanacak olan Danışma Meclisi içerisinde öğrenciler kendi fakültelerinin iletişim elçisi olacaklar” sözleriyle öğrenciyönetim iletişimine verdiği önemi aktardı.

AYDIN

17 Ekim 2019 Perşembe

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