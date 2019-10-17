Aydınlı efeden Mehmetçiğe asker selamı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na, Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan (48) asker selamlı destek geldi.

TSK tarafından Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Harekata katılan Mehmetçiğe bir destek de Aydınlı efe Mustafa Koldaş'tan geldi. Harekatta görevli Mehmetçiğe asker selamı veren Koldaş, "Kurtuluş Savaşı'nda Aydın'dan düşmana geçit vermeyen efeler olarak Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman olduğu gibi yine Aydın efeleri olarak devletimizin yanındayız" dedi.



AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.