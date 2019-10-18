Kuşadası'nda kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan intihar etti

Kuşadası’nda emlakçılık yapan kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Güvercinada Caddesi üzerindeki Berman Tur Sitesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hülya B. isimli bir kadın, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kuşadası’nda emlakçılık yapan ve yaralanan Hülya B. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bu arada, polis ekipleri olayı gerçekleştiren 57 yaşındaki Nurettin Başarır'ın peşine düştü. Olay yerinden motosikletle kaçan Nurettin Başarır, Kesedağı mevkiinde aynı pompalı tüfekle kendini vurdu ve hayatını kaybetti. Kuşadası polisi, her iki olayın ardından Hacıfeyzullah Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görgü tanıkları emlakçılık yapan Hülya B. ile Nurettin Başarır'ın birlikte yaşadığını ve dün ayrıldıklarını, aralarında çıkan tartışmanın ardından Nurettin Başarır'ın önce pompalı tüfekle ayrıldığı kadın arkadaşını yaraladığını, daha sonra da kendisini vurduğunu söyledi. Kuşadası Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Hülya B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.