– Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emlakçılık yapan kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan ardından intihar eden kişinin olaydan 8 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı veda ifadeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Güvercinada Caddesi üzerindeki Berman Tur sitesinde yaşayan 50 yaşındaki Hülya B. isimli bir kadın, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kuşadası’nda emlakçılık yapan ve ayağından yaralanan Hülya B. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bu arada, polis ekipleri olayı gerçekleştiren 57 yaşındaki Nurettin B.’nin peşine düştü. Olay yerinden bir motosikletle kaçan Nurettin B. Kesedağı mevkiinde aynı pompalı tüfekle kendini vurdu ve hayatını kaybetti. Kuşadası Polisi, her iki olayın ardından Hacıfeyzullah Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görgü tanıkları emlakçılık yapan Hülya B. İle Nurettin B.’nin birlikte yaşadığını ve dün ayrıldıklarını, aralarında çıkan tartışmanın ardından Nurettin B.’nin önce pompalı tüfekle ayrıldığı kadın arkadaşını ayağından yaraladığını, daha sonra da kendisini vurduğunu söylediler. Kuşadası Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Hülya B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Nurettin B.’nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu arada, Nurettin Başarır’ın Nuri Başarır diye kullandığı sosyal medya hesabından olaydan 8 saat önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Nurettin Başarır’ın Hülya B. İle olan birlikte fotoğraflarını kullandığı paylaşımın altına, “Benden sonra, Ben: basit yalanlara inandırılacak bir kişi miyim ki, yaşanan bunca olaya rağmen kandırıldım, aldatıldım. Sebep lüks tutkusu. Para hırsı. Ben en iyiyim mantığı. Ben kaliteyim vesaire vesaire. Ama bende. Gününü görmüş acısını yaşamış, doyum noktasının en tepesine ulaşmış bir kişiliğim. İşte çatışma sebebi. Hoş kalın hoşcakalın. Herkes ettiğini bulur” şeklinde yazarak, tüm arkadaşlarıyla vedalaşması dikkat çekti.

AYDIN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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