Hayallerini gerçeğe dönüştüren kadınlar işlerine sahip oldu Beyda ile Ebru’nun iş yerini AYTO Başkanı Ülken açtı

Aydın’da iki genç kadının çay sohbeti sırasında başlayan iş hayalleri gerçeğe dönüştü. Aydın’dan İstanbul’a gidip hayalini kurdukları işin eğitimini alana gelin görümce eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi işyerlerini açtı.

Aydın’da yaşayan ve aynı zamanda akraba olan Beyda Erdel Yaşdal ve Ebru Güzel bir çay sohbeti sırasında çiçeklere duydukları ilgi ve sevgiden konuşurken bir anda çiçekçi dükkanı açmaya karar verdiler. İlk olarak İstanbul’a gidip çiçek üzerine eğitim alan iki genç kadın eğitimlerini tamamladıktan sonra açtıkları “Mistik Flower More” adlı işyeri ile Aydın'da alışılmışın dışında bir çiçekçi konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda gelin görümce olan Aydın’ın yeni nesil çiçekçi dükkanının açılışı Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve aynı zamanda kızların babası Bahri Erdel ile çok sayıda davetli katıldı.

Amaçlarının Aydın’ı yeni nesil çiçekçilikle tanıştırmak ve insanların hayalindeki çiçek ve süslemeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Beyda Erdal Yaşdal ve Ebru Güzel, “Birlikte hayal ettik birlikte başardık. Şimdi de Aydın’da çiçek ve süsleme üzerinde hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştular.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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