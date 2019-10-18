ASKİ Genel Müdürlüğü’nden ‘Büyük Menderes’ açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, bir internet sitesinde yer alan ‘Büyük Menderes Nehri Can Çekişiyor’ haberinin soyut iddialardan oluştuğunu ve yalan bir haber olduğunu açıkladı.

ASKİ’den yapılan açıklamada, “Habere konu Doğu Atıksu Arıtma Tesisimizde atık su, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Deşarj izin belgesine uygun olarak arıtılarak alıcı ortama bırakılmaktadır. Atık su arıtma tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Bakanlık Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) vasıtasıyla günün 24 saati sürekli olarak atık su çıkış suyumuz kontrol etmektedir. Bunun yanında düzenli olarak atık su arıtma tesisi çıkış suyundan numuneler alınmakta ve hem Genel Müdürlüğümüz laboratuvarlarında hem de Bakanlıkça akredite edilmiş laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atık Su Dairesi Başkanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne 30.05.2019 tarih ve 359180 sayılı yazısı ekinde Büyük Menderes Havzası Atıksu toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile geri ödeme planını içeren protokol gönderilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü genel kurulunda protokol görüşülerek alınan yetkiye dayanarak imzalanmış ve DSİ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir protokol söz konusu değildir. İmzalanan protokol 16.09.2019 tarihi ve 27211 sayılı yazımız ile DSİ Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Genel Müdürlüğümüz gerçekleştirdiği yatırım ve uygulamalarında çevre kirliliğini önlemeye yönelik her türlü tedbiri almış olup, bundan sonra da temiz ve yaşanabilir bir çevre için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur”denildi.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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