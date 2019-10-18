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Beyazay Ailesi’nden örnek dayanışma Engelleri engel olmadı, yürüme engellileri işitme engelliler ...

İHA

Aydın'da engellilere yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Beyazay Derneği bu hafta engellileri Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı gezdirdi. Engellilerin ilginç bir dayanışma örneği sergilediği gezide, yürüme engellileri işitme engelliler gezdirdi, çevrenin güzelliğini ve rehberin anlattıklarını ise yürüme engelliler işitme engellilere anlattı. Adeta tek vücut olan engellilerin bu dayanışması ve uyumu Beyazay Derneği Aydın Şubesi yöneticilerini de mutlu etti.

Beyazay Ailesi’nden örnek dayanışma Engelleri engel olmadı, yürüme engellileri işitme engelliler gezdirdi

Aydın’da engellilere yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Beyazay Derneği bu hafta engellileri Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı gezdirdi. Engellilerin ilginç bir dayanışma örneği sergilediği gezide, yürüme engellileri işitme engelliler gezdirdi, çevrenin güzelliğini ve rehberin anlattıklarını ise yürüme engelliler işitme engellilere anlattı. Adeta tek vücut olan engellilerin bu dayanışması ve uyumu Beyazay Derneği Aydın Şubesi yöneticilerini de mutlu etti.
Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı demet Pilevneli, “Her engellinin bir arkadaşı olmalı” diyerek yola çıktıklarını ve geride kalan süreçte sevinçlerin büyüyüp sıkıntı ve kederlerin küçüldüğünü belirterek “Dernek olarak pek çok sosyal aktivite gerçekleştiriyoruz. İlk etapta bazı engellilerimiz ‘Başkasına yük olurum’ düşüncesi ile programlara katılmayı endişe ile baktı. Ancak o kadar güzel ortam oluştu ki yürüme engelli arkadaşlarımızı işitme engelli arkadaşlarımız gezdirdi. Yürüme engelli olan arkadaşlarımız da işitme engelli olan arkadaşlarımızın kulağı sesi oldu. Herkesin birbirine sahip çıkması dostluk köprülerini kurmalarını izlemek çok güzeldi” diyerek gezi programlarının devam edeceğini söyledi.
Beyazay Derneği’nin Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Engelsiz kitap kahve’ projesi çerçevesinde etkinlikleri devam ediyor. Proje kapsamında Aydın’daki engellilerin gezi programlarının devam ettiğini belirten Dernek Başkanı Demet Pilevneli, Aydın’da yüzlerce engelli genci sosyal uyum bilinci çerçevesinde etkinliklerden faydalandırdıklarını söyledi. Bu etkinliklerde sadece engelli bireyler değil ailelerinin de kaynaştığını belirten Pilevneli, “Dernek olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler üretiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üretken ve bilinçli gençlik oluşturma gayretlerine Beyazay Derneği olarak katkı sunuyoruz. Tüm kitap severleri kütüphanemize bekliyoruz. Herkesin en az bir engelli arkadaşı olun ki hayat adı verilen okulda sahip olduklarımızın kıymetini anlayalım” dedi.

AYDIN

18 Ekim 2019 Cuma

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