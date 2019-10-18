EFESEM öğrencileriyle buluştu Efeler Belediye Başkanı Atay’dan eğitimde fırsat eşitliği hamlesi Ali Soydemir

Efeler Belediyesi, 'Herkes için eşit eğitim' sloganıyla hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) projesi, kapılarını öğrencilerine açtı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Sosyal Belediyecilik” adına seçmenlerine verdiği sözünü yerine getirdi. Atay, “Bizler ve aileler çocuklarımızın başarısı içen çabalarımızı sürdüreceğiz. Ancak, ben de çocuklarımızdan başarılı sonuçlar almasını istiyorum” dedi.

Veysipaşa Mahallesi Merkez İş Bankası Yanında açılan Eğitim Merkezi yüksek ücretlerden dolayı okulu dışında eğitim desteği alamayan öğrencilere destek olacak. Eğitimde eşitliği sağlamak amacı ile kurulan EFESEM, dar gelirli öğrencilere eğitim desteği sağlayacak ve özel okul öğrencilerine hizmet veremeyecek. Efeler'deki öğrencilerin; eğitim düzeylerini yükseltmek, derslerine ve ödevlerine yardımcı olmak, girecekleri sınavlara önceden hazırlamak ve bunların yanında kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak. EFESEM ilkokul üçüncü sınıftan, on ikinci sınıfa kadar olan öğrencilere eğitim verecek.

Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler, eğitim sektöründeki sendika ve meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile çok sayıda velinin katıldığı törende çocuklar ve gençler Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti ve çiçek verdiler.

Başarı sözü aldı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise konuşmasında, seçimlerden önce verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi, “Bizi yalnız bırakmayan sivil toplum temsilcilerine ve sizlere teşekkür ediyorum. Bir ülkenin geleceği eğitime verdiği önemle ölçülür. Bu bilinçle bizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için siz gençlere eğitim katkısını sağlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak bu merkezi açtık” dedi.

Atay, şunları söyledi:

“Sizin için bizler bu kadar fedakârlık yaparken, aileleriniz sizler için bu kadar fedakârlık yaparken sizler ileride bu kurumun duvarına kazandığınız okulların adını yazdıracaksınız. Ben sizden bu sözü istiyorum. ”

İnternet destekli ders

23 Ekim tarihinde Efeler Belediyesi’nin öğrencilerin eğitimi için yeni bir uygulamayı daha başlatacağını açıklayan Belediye Başkanı M. Fatih Atay şöyle devam etti:

“Ben çocuklarımızın verdiği başarı sözüne inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu eğitim kurumumuz çocuklarımız için çok önemli bir fırsat olacak. Ancak; 23 Ekim’de Yıldız Kenter Şükran Güngör Kültür Merkezi’nde Efeler’de okuyan 15 bin ilkokul öğrencimize online akıllı eğitim sistemi almaları için bir şifre vereceğiz. Çocuklarımız ücretsiz olarak online sistemde öğretmenlerimizden ders dinleme imkânı bulacak. 23 Ekim’de yapacağımız etkinlik ve tanıtımla sizlere vereceğimiz bir armağan da bu olacak. Bizler eğitime çok çok önem veriyoruz. Bunun karşılığında da sizlerden sadece başarılı olmanızı istiyorum. Ama önce insan olarak bu Cumhuriyeti bize emanet eden, bize çağdaş bir yol çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e layık birer evlat olmanızı istiyorum.”

Açılışın ardından törene katılan konuklar ve öğrenciler birlikte kurumun derslikleri, kütüphane ve diğer bölümlerini gezdiler.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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