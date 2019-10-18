Kemer Baraj Gölü’ne 2 bin yayın balığı bırakıldı

‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında Kemer Baraj Gölü’ne 2 bin adet yayın balığı bırakıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından, su ürünlerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek geliştirilmesi ve yönetilmesi kapsamda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli ve ucuz gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu ve bilinciyle ülkemiz su kaynaklarındaki, baskı altında olan türlerin desteklenmesi ve su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında, İlimiz Bozdoğan ilçesi Kemer Baraj Gölüne 2 bin adet yayın balığı (Silurusglanis) bırakılmıştır. Yayın balığı 3 metre boyu ve 200 kg ağırlığıyla diğer iç su balıklarından ayrılmakta, lezzetli bir balık olduğundan halkımız tarafından tercih edilmekte ve balıkçılarımıza da önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bakanlığımızca bölgemiz iç sularında 1 Mart 1 Haziran tarihleri arasında balık avcılığı balıkların üreme dönemi olması nedeniyle yasaklanmıştır. Ayrıca yayın balığı avcılığı için belirlenen asgari boy 90 santimeteredir. Balıkçılarımızın gerek zaman gerekse boy limitlerine riayet ederek avlanması, kaynaklarımızın korunması ve gelecek yıllarda gelirlerinin devamlılığının olması açısından son derece önemlidir. Bakanlığımız tarafından balıklandırma çalışmaları devam edecektir” denildi.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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