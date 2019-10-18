T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131n bin y\u0131ll\u0131k gelenekleri aras\u0131nda yer alan ve Orta Asya\u2019dan bu yana sevilerek t\u00fcketilen tarhana gelene\u011fi Tu\u011fba Kuruyemi\u015f taraf\u0131ndan s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Merkezi Ayd\u0131n\u2019da olan ve \u00fclke genelinde yakla\u015f\u0131k 80 \u015fubesi bulunan Tu\u011fba Kuruyemi\u015f, vatanda\u015flar\u0131n ve \u00f6zellikle \u00e7ocuklar\u0131n k\u0131\u015f\u0131n daha diren\u00e7li olabilmesi i\u00e7in tonlarca tarhana \u00fcretip \u00fclke genelindeki \u015fubelerinde yeni d\u00f6nem tarhana sat\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flad\u0131. Havalar\u0131n so\u011fumas\u0131 ile birlikte tarhanan\u0131n \u015fifa niyetine de t\u00fcketildi\u011fi belirtildi. Gerek \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131n\u0131n getirdi\u011fi yo\u011funluk gerekse apartman ya\u015fant\u0131s\u0131ndaki k\u0131s\u0131tl\u0131 imkanlar nedeniyle tarhana yapma imkan\u0131 bulamayan kad\u0131nlar i\u00e7in geleneksel tarhana \u00fcretimini s\u00fcrd\u00fcren Tu\u011fba Kuruyemi\u015f bu y\u0131l daha sert ge\u00e7mesi beklenen k\u0131\u015f mevsimi i\u00e7in tonlarca tarhana \u00fcretti. Orta Asya\u2019dan bu yana s\u00fcre gelen geleneksel tarhanay\u0131 as\u0131rlar \u00f6ncesinde oldu\u011fu gibi \u00f6zelliklerini koruyarak \u00fcrettiklerini belirten Tu\u011fba Kuruyemi\u015f\u2019in Baharat B\u00f6l\u00fcm\u00fc Sorumlu G\u0131da M\u00fchendisi Eda Bedir, tarhanan\u0131n faydalar\u0131n\u0131n saymakla bitmeyecek kadar \u00e7ok oldu\u011funu s\u00f6yledi. Vitamin ve mineral a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan tarhana \u00e7orbas\u0131n\u0131n gerek i\u00e7erisindeki maddeler gerekse kullan\u0131lan baharatlar nedeniyle olduk\u00e7a besleyici ve \u00e7e\u015fitli hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 koruyucu \u00f6zelli\u011fi oldu\u011funu belirten G\u0131da M\u00fchendisi Eda Bedir, \u201cMayalama yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhana her ya\u015f grubu taraf\u0131ndan rahatl\u0131kla t\u00fcketilebilecek bir besin oldu\u011fu gibi bol miktarda A, B ve \u00f6zellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, k\u00fck\u00fcrt gibi v\u00fccuda \u00e7ok faydal\u0131 maddeler i\u00e7erir. Tarhana; Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini kuvvetlendirir, nefes borusunu temizler, damar t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ve daralmas\u0131n\u0131 \u00f6nler. Do\u011fal tokluk hissi verdi\u011finden dolay\u0131 adeta zay\u0131flama ilac\u0131 gibidir. Kansere kar\u015f\u0131 da ciddi koruma sa\u011flayan besindir\u201d dedi. Anadolu\u2019da hemen hemen her y\u00f6rede k\u0131\u015f i\u00e7in haz\u0131rlanan yiyecekler aras\u0131nda ilk s\u0131ralarda yer alan tarhanan\u0131n sevilerek t\u00fcketilmesine ra\u011fmen evlerde \u00fcretiminin \u00e7e\u015fitli sebeplerden dolay\u0131 zorla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u0131da M\u00fchendisi Eda Bedir, halktan gelen talepler do\u011frultusunda her y\u0131l tarhana \u00fcretiminin artarak devam etti\u011fini s\u00f6yledi. Dar zamanlar\u0131n kurtar\u0131c\u0131s\u0131 olarak da bilinen tarhanan\u0131n mutfaklar\u0131n olmazsa olmaz\u0131 bir besin oldu\u011funu belirten G\u0131da M\u00fchendisi Eda Bedir, \u201c\u00d6zellikle so\u011fuk k\u0131\u015f g\u00fcnlerinde i\u00e7ilen s\u0131cak tarhanan\u0131n v\u00fccut direncini olduk\u00e7a art\u0131r\u0131r. Tu\u011fba Kuruyemi\u015f olarak tarhanay\u0131 sadece bir besin olarak de\u011fil ayn\u0131 zamanda \u015fifa kayna\u011f\u0131 bir \u00fcr\u00fcn olarak g\u00f6r\u00fcyoruz\u201d diyerek tarhanay\u0131 herkesin t\u00fcketebilece\u011fini s\u00f6yledi.