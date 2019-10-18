3 çocuk annesi, evde intihar etti

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, 3 çocuk annesi Yeter A. (28) evinde, tavandaki kancaya iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Yenipazar'ın kırsal Donduran Mahallesi'ndeki evinde Yeter A., bu sabah, yakınlarınca tavandaki kancaya iple asılı bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine, eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Yeter A.'nın kendisini asarak, yaşamına son verdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yeter A.'nın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yeter A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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