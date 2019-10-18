Efeler’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Orta Mahalle ve Efeler Mahallesi’nde kış öncesi haşerelere ve farelere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığının korunmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler’in temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdi.

Orta Mahalle ve Efeler Mahallesi genelinde kolları sıvayan belediye personelinin özverili çalışmalarıyla özellikle kapalı alanlarda üreyen fare, hamam böceği, bit ve pire gibi haşereler, açık alanlarda ise karasineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Rögar kapakları açılarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de karasinek oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Efeler kenti için şehrin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ilaçlama ekiplerinin uygulamalarında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldığı belirtildi.

Sıcaktan soğuğa geçiş döneminde sinek ve böcek yoğunluğuna karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak kentin tüm mahallelerinde uygulanacağı duyuruldu.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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