Nazilli’de rahvan at yarışı heyecanı başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, 20 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Bozdoğan yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan sosyal etkinlik alanında yapılacak.

Nazilli’de geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarının 8.’si, 20 Ekim Pazar günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

Nazilli Belediyesi’nin düzenlediği ve her yıl binlerce yarış severin katıldığı program, Bozdoğan yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan sosyal etkinlik alanında yapılacak.

Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4’lü tay, 3’lü tay, 2’li tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde düzenlenecek olan yarışlarda toplam 150 bin lira ödül ve kupa verilecek.

Tüm Nazilli halkını rahvan at yarışlarına davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kültürümüzün korunması ve yaşatılması için geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Bu coşkuyu yaşamak için tüm yarış severleri Pazar günü yapılacak olan rahvan at yarışlarına bekliyorum. Bu yarışların yapılmasında emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

