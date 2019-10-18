NTO Meslek Komitelerinden Kaymakam Arısoy’a ziyaret

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Meslek Komiteleri, Nazilli İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’a yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Ticaret Odası Meslek Komiteleri Başkanlarından oluşan heyet, Antalya Muratpaşa Kaymakamlığından Nazilli Kaymakamlığına atanan Sırrı Arısoy’a yeni görevinde başarılar dilerken Nazilli Bölgesi için tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi verdiler.

Meslek gruplarını temsil eden komite başkanları yaptıkları bilgilendirmede ; Nazilli ve bölgesinin hak ettiği konumda olmadığını, kamu yatırımlarının yetersizliğini, yeni iş ve yatırım alanlarının gelmesi bir yana mevcuttan eksilme olduğunu öncelikle bu durumun önlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Nazilli Polis Meslek Okulu ve Sümerbank örneklerinde yaşandığı üzere giden kamu yatırımlarının yerine başka alternatif kurumların gelmediğini, bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda zayıfladığını ifade ederken yeni sanayi ve ticaret alanlarına had safhada ihtiyaç bulunduğu Arısoy’a aktarıldı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; öncelikle Ticaret Odası komitelerine ve Başkan Nuri Arslan’a nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve kendisine aktarılan sorunları dinledi. Yapılan değerlendirmede; amaçlanan hedeflere ulaşmak için bölgedeki kurum ve kuruluşların öncelikle güç birliği yapması ve bölgenin sorunlarıyla ilgili faaliyet ve çalışmalarda birlikte hareket etmeleri gerektiği aksi halde kayıpların artarak devam edeceği istişare edildi. Bölgenin fikir önderi Nazilli Ticaret Odasının “Uzun Yaşam Köyü” projesinin mutlaka hayata geçirilmesi gereken farklı bir proje olduğu belirtilirken, ulaşılabilir, yapılabilir hedeflerin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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