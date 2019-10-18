Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü DKMP Aydın Şube Müdürlüğü’nce, Aydın’ın önemli sulak alanları arasında yer alan Azap Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı Bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay’ın başkanlığında yapılan toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, DKMP Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, DKMP uzmanları, diğer kamu kurumlarının temsilcileri, Aydın Büyükşehir ve Söke belediyelerinin temsilcileri, Mahalli Sulak Alan Komisyonu üyeleri, Azap Gölü Su ürünleri kooperatifi yöneticileri ve EKODOSD temsilcileri katıldı.



Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arda Özen, Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisi Dr. Hakan Çelik, Biyolog (Botanik+Ekolog) Prof. Dr. Evren Cabi, Biyolog (Zoolog) Uzm. Biyolog Mert Oktay Baykan, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Tolga Coşkun, Sosyolog Ar. Gör. Mustafa Ammar Kılıç ve Çevre Mühendisi Ceren Örenay alanda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.



Toplantı hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Ulusal sulak alan ilan edilen Azap Gölü’nün korumakullanma dengesi ve çevresinde yaşayan yöre insanlarının da menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için hazırlanan yönetim planının çalıştayı önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek.

Yanı başındaki 12 İon kentinden biri olan Myus ve göl çevresinde yer alan binlerce yıllık kaya mezarlarıyla, doğal ve kültürel varlıkları açısından zengin kaynaklara sahip Azap Gölü; nesli tehlike altındaki türlerden Saz Kedisi (Felis chaus) ve Ak Kuyruklu Kartal (Haliaeetus albicilla) gibi yırtıcılara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca birçok kuş türüyle birlikte, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanların(Pelacanus crispus) önemli beslenme alanıdır. Azap Gölü, Aydın bölgesinde geliştirilecek ekoturizm faaliyetleri arasında önemli destinasyonlar arasında yer almaktadır” dedi.

AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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