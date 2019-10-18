Otomobil refüje çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ataeymir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacasu'dan Tavas ilçesinde yaşayan aile büyüklerini ziyarete giden İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli Mehmet Mağatlı (39) yönetimindeki 20 F 1733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Mağatlı ile eşi Neriman Mağatlı (32), çocukları Mehmet Mağatlı (5) ve Halil Mağatlı (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



AYDIN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:36

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.