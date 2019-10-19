ADÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı Özel yetenekli öğrenciler için güç birliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ‘Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin İş Birliği Protokolü’ rektörlük Senato Salonu’nda imzalandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen protokol töreninde, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Soner Acar yer aldı.

İki kurum arasında akademik, bilimsel, kültürel ve sosyal iş birliği yapılmasını esas alan protokolde, özel yetenekli öğrencilerin en iyi eğitimi alarak geleceğe hazırlanmaları noktasında çalışmalar yürütülecek. Kamu kurumları içinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek çalışmaları önemsediklerini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, özel yetenekli gençlerin eğitimleri, geleceğe hazırlanmaları, kendi alanlarında yetişmeleri adına yürütülen bu çalışmadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti ve “Gençlerimizin özel yetenekleri; doğru yönlendirmeler, güçlü bir eğitim ile daha da parlayacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğüyle ses getiren, yol gösterici projeleri birlikte yürütmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Protokol töreninin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri Eğitim Fakültesi'ni ziyaret ederek konuyla ilgili akademisyenlerle bilgi alışverişinde bulundular.

AYDIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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