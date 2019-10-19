40 yıllık semerci mesleğini yaşatıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yılın ahisi seçilen 40 yıllık semerci Ahmet Özsır, ödül ve belgesini Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık makamında düzenlenen törenle aldı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan Özsır’a ödül ve plaketini takdim ederken kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşattığı için emektar ustayı tebrik etti. Törende AYESOB Başkan Vekili Hasan Eyefci, Karacasu Esnaf Odası Başkanı Sefa Töz ve Başkan Yardımcısı Tayfun Karaoğlan da yer aldı.



1967 doğumlu Ahmet Özsır 13 yaşından beri semercilik mesleğinin içinde. Önceleri babasıyla çalışan 1996'da kendi dükkanını açan Özsır, bugün mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü belirtiyor. Ahmet Özsır eski ve şimdiyi “Eskiden semer yaptırmaya gelirlerdi bu sokağa. Hayvan bağlayacak yer bulamazdınız, bugün araba konulacak yer bulunamıyor” sözleriyle anlattı. Kırsal kesimin ihtiyacının bugün için çorbayı kaynatmaya yettiğini söyleyen Ahmet Özsır, "Bugün ihtiyaç azaldı. Hayvan, at, eşek kalmadı eskisi gibi. Şu anda teknoloji var. Traktörler çıktı, eşekler öldü hesabı. Ama kırsal kesimlerde olan ihtiyaç bizlere şu an yetiyor. Devletimiz de sağ olsun. El sanatları ile ilgili çalışma yapan esnafları vergiden muaf tuttu. Bir de vergimiz olsa zaten kalkılmayacak işin altından" diye konuştu.

Çırak yetişmemesinden dolayı kendisinden sonra mesleğin devam etmeyeceğini, semerciliğin sonunun da keçecilik, nalbantlık gibi olacağını ifade eden Özsır, "Bir gün gelecekler, Ahmet Usta diyecekler, ne kadar istersen verelim bir semer yapıver diyecekler ama benim kendime takatim kalmamış olacak. Nazilli'de mesela benim bildiğim ikiüç tane semerci vardı. Şimdi Nazilli'de semerci yok. Nazilli'nin köylerinden müşteriler artık buraya geliyor. Teknolojiye yenik düşüyorsun artık” dedi.

AYDIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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