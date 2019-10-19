Söke’de Muhtarlardan Mehmetçiğe selam

19 Ekim Muhtarlar Günü Söke’de törenle kutlandı. Törende muhtarlar asker selamı ile Mehmetçiğe selam gönderdi. Törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Törende Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çenek sunumu yapılırken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı dernek Başkanı Ali Çıtak yaptı. Muhtarların her yer ve şartta aranan kişiler olduğunu, halk ile devlet arasında köprü olduklarını belirten Ali Çıtak; muhtarların sorunlarından da bahsederek yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Kisir Mahalle Muhtarı Baki Suna kendi yazdığı muhtar şiirini coşkuyla okudu.

“Muhtarlar Zeybek oynadı"

Konuşmaların ardından Sökeli muhtarların oluşturduğu ekip halk oyunu gösterisi sundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, Kisir muhtarı Baki Suna, Yeşilköy Muhtarı Ahdettin Topan, Ağaçlı Muhtarı Halil Yüksel, Güzeltepe Muhtarı Musa Ölmez, Serçin Muhtarı Mustafa Çay, Gölbent Muhtarı Ahmet Yemiş ‘Efe’ kıyafetleri giyerek, yöresel oyunlarını sergilediler. Muhtarların ekibinde Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik de yer aldı.

“Muhtarlardan asker selamı"

Muhtarların zeybek gösterisi törene katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda muhtarlar yan yana durarak asker selamı verdi. Suriye’de sınır ötesi harekat gerçekleştiren Mehmetçiklere, Sökeli muhtarlardan asker selamı ile destek geldi.

Törenin sonunda Cumhuriyet Meydanında Sökeli fotoğraf sanatçısı Sabih Güzel tarafından çekilen Söke’ye bağlı Çavdar ve Doğanbey Mahallesi’nin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

AYDIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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