Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

Nazilli'nin kırsal Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Hüseyin Karaman, dün öğle saatlerinde, yakınlarından habersiz sokağa çıktı. Durumu fark eden yakınları, Karaman'ı aramaya çıktı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine Karaman'ı arama çalışması başlatıldı. Karaman, yaklaşık 15 saat sonra, ekipler tarafından ormanlık alanda yarı baygın bulundu.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AYDIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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