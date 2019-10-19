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Nazillili muhtarlar günlerini kutladı

İHA

Nazilli'de görev yapan muhtarlar günlerini kutladı. İstasyon Meydanında başlayan törenler Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin'in mezarını ziyaretle son buldu.

Nazillili muhtarlar günlerini kutladı

Nazilli’de görev yapan muhtarlar günlerini kutladı. İstasyon Meydanında başlayan törenler Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’in mezarını ziyaretle son buldu.
İlk törenin gerçekleştirildiği İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan ve Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, yaptıkları konuşmalarda günün anlam ve önemine değindi.
Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, yaptığı konuşmada; “Bugünün muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlık, Osmanlı’dan Cumhuriyete taşınan ender konulardan birisidir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan daha çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmektedir. Muhtar, mahallenin talep problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Devletimizin bizlere verdiği değeri bizlerde halkımızın hizmetine sunarak onların yanında olarak ve onların hizmetine koşarak göstermemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde, elbirliği ile yarınlarımızı daha yaşanır duruma getirmeliyiz. Gerçekten böyle bir günü muhtarlarımıza armağan ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutluyorum” dedi.
Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan da yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımız demokrasimizin belkemiği. Sizler kendi sorumluluk alanlarınızda adeta bizlerin gözü kulağı oluyorsunuz. Seçildiğiniz mahalle ve köylerdeki durumu en iyi sizler biliyorsunuz. Yaptığımız görüşmelerde, düzenlediğimiz toplantılarda sizlerden gelen talepler doğrultusunda, Nazilli için en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Allah'ın izniyle, sizlerin desteği ile Özlem Başkanımızın ve Kürşat başkanımızın liderliğinde Nazilli’mizin tüm sorunlarını çözeceğiz. Bu vesile ile 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü kutluyor, sizlerle birlikte bulunmaktan onur duyuyorum” dedi.
İlçede görev yapan muhtarların katıldığı tören daha sonra Cumhuriyet döneminin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin’in Eğriboyun Mezarlığında bulunan mezarının ziyaret edilmesi, muhtarlar derneğini ziyaret ve kahvaltı ile son buldu.

AYDIN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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