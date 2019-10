Mahallenin 26 yıllık muhtarına duygulandıran ziyaret Yavuzlar İnşaat, muhtarların gününü kutladı

19 Ekim Muhtarlar Günü, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Aydın’da muhtarlar günü dolayısıyla resmi programların yanında özel programlar da düzenlendi. Efeler Güzelhisar Mahallesi’nin yaklaşık 30 yıllık sorununu çözmek için çalışmalara devam eden Yavuzlar İnşaat, mahallenin muhtarı Oktay Uz’u makamında ziyaret edip çiçek takdim etti.

Yavuzlar İnşaat Kurumsal İletişim Sorumlusu Kadriye Seyrek ve Satış Müdürü Murat Yıldız, muhtarlar günü dolayısıyla Aydın’ın en kıdemli muhtarlarından biri olan Oktay Uz’u makamında ziyaret edip çiçek takdim ederek gününü kutladı. Halkın en başta gelen temsilcileri olan muhtarların büyük fedakarlıklarla çok önemli bir kamu görevi yürüttüğünü belirten Yavuzlar İnşaat Kurumsal İletişim Sorumlusu Kadriye Seyrek, “189 yıllık bir geçmişe sahip olan muhtarlık müessesesinin önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. Devletle halk arasında en önemli köprülerin başında gelen muhtarlarımızın gününü kutlarken hem mahalle muhtarımız hem de Aydın’da pek çok yeniliği başlatan Güzelhisar Mahallemizin muhtarı Oktay Uz’un şahsında tüm muhtarlarımızın gününü kutlamak istedik. Oktay Muhtarımız 6 dönem üst üste mahallemizde halkın teveccühünü kazanmış ve hizmetleri ile örnek olmuş biri. Şahsında tüm muhtarlarımızın gününü kutluyoruz” diyerek Oktay Uz’a çiçek takdim etti.



Ziyaretlerinden dolayı Yavuzlar İnşaat’ın temsilcilerine teşekkür eden Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Uz, mahallenin yaklaşık 30 yıllık sorununu çözüme kavuşturduklarından dolayı firma yetkililerine teşekkür edip, “Projeyi inceledik. Oldukça mutlu olduk. Projenin bir an önce tamamlanması en büyük temennimiz. Güzelhisar Mahallesi’nin bir an önce yeni görünümüze kavuşmasını bekliyoruz” dedi.



Mahallenin kısa bir süre içerisinde yepyeni modern bir görünüme sahip olacağını belirten Yavuzlar İnşaat Proje Satış Müdürü Murat Yıldız ise "Proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. Son aşamaya geldik. Kısa süre içerisinde inşaata başlayıp hem Güzelhisar Mahallesi'nin adına yaraşır bir alan oluşturacağız hem de bölgedeki yaklaşık 30 yıllık sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

AYDIN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:34

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.