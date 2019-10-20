Koşu değil zamanda yolculuk

Aydın’ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Ara Güler ve Kenan Erim’i Anma 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ilçe merkezinde başlayıp Afrodisias Antik Kenti tetrapylonda son bulan milli sporcuların da katıldığı koşu müsabakalarına sahne oldu.

Karacasu’nun Arnavut kaldırımlı, Osmanlı evlerinin bulunduğu sokaklardan sonra doğanın içerisinde yarışı sürdüren atletler 2 bin yıllık geçmişe sahip Antik roma şehri Afrodisias Antik Kentine ulaşmak için ter döktü.

Türkiye Atletizm Federasyonundan gelen yetkililerle birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün görev yaptığı etkinliklerde ilçe merkezinden Afrodisias’a kadar yoğun güvenlik önlemi alındı. 300 sporcunun katıldığı ve 13 kilometre, 6 kilometre, 3000 ve 1500 metre olarak düzenlenen yarışmalar büyük heyecana sahne oldu. Özellikle ilçe merkezinden başlayıp tarihi Afrodisias kentinde sona eren yarış zorluk derecesi ile dikkat çekti. Pek çok rampanın bulunduğu yolda aynı zaman geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı sporcular son etaba istedikleri gibi giremedikleri için gözyaşı döktü. Büyük erkekler 13 kilometre de ise son ana kadar baş başa giden iki sporcu omuz omuza bitiş çizgisine geldi. Karacasu’nun yeşil doğasından Afrodisias’ın beyaz mermerine ulaşmak için ter döken sporcular büyük bir mücadele verdi.

Yarışmaların ödül töreni antik tiyatroda yapıldı.

AYDIN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:54

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