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Egeli genç tasarımcılar 15. kez yeteneklerini gösterecek Genç modacılar, en güzel tasarım için ...

İHA

Egeli genç tasarımcılar 15. kez yeteneklerini gösterecek Genç modacılar, en güzel tasarım için yarışacak

Yenilikçi, vizyoner, genç tasarımcılara kendini gösterme fırsatı veren, genç tasarımcıların Türk Moda Endüstrisine sunduğu yeni değerleri ortaya çıkaran, EİB Moda Tasarım Yarışması 15. kez start alıyor.

Genç tasarımcılar ile konfeksiyon endüstrisinin tanışmasında köprü görevi gören EİB Moda Tasarım Yarışmasına, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği hayat veriyor. Genç tasarımcıların büyük ilgi gösterdiği EİB Moda Tasarım Yarışması’nın bu yılki teması var olan kaynakları en verimli ve doğaya duyarlı şekilde kullanarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkma bilincini ifade eden TechTility olarak belirlendi.

Türkiye’nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe son 20 yılda önemli bir kabuk değişikliği yaşadığını, fason üretimden kendi koleksiyonlarını hazırlayan ve dünyaya ihraç eden bir boyuta kavuştuğunu bu sayede yıllık 18 milyar dolar ihracat seviyesine çıktığını dile getiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, EİB Moda Tasarım Yarışması ve diğer tasarım yarışmalarının bu iklimin oluşmasına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Tasarımcıların, yeni eserler ortaya çıkarırken en büyük mirasımız olan doğayı bu günkü yaşam iksirimizle birleştirmelerini beklediklerini anlatan Sertbaş,“Tasarımcılarımızın bu bilinç ve ön görüyle doğayı koruyan teknolojiyi tasarımlarıyla buluşturmalarını istiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi, tasarımcılarımızın yol gösterici olmalarını çalışmalarında buna ağırlık vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın temasının teknolojideki gelişmeleri konfeksiyon endüstrisi için faydalı hale getirmeyi hedeflediğine vurgu yapan EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ise; “Gerçek yaşamı, var olan kaynakları en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkmak istiyoruz. Tasarımcıların, ortaya çıkaracakları eserlerle dijitalleşen dünyada unuttuğumuz değerleri tekrar insanlığın gündemine almasını sağlamalarını amaçlıyoruz” dedi.

Teknolojik, sürdürülebilir doğa dostu tasarımlar bekliyoruz
Günümüzde baş döndürücü hızla gelişen teknolojiyi tasarımlara uyarlayarak hem doğa dostu, hem de teknoloji ile harmanlanmış sürdürülebilir günümüzden yarına yaşatabileceğimiz, yenilikçi tasarımların mümkün olduğunu EİB 15. Moda Tasarım Yarışması’nda göstermek istediklerinin altını çizen Hazar, sözlerini şöyle tamamladı; “2020/21 Sonbahar Kış koleksiyonlarında, bize miras kalan değerleri koruyarak, hem doğa dostu, hem de teknolojinin sunduğu konforu insanlara yaşatabileceğimiz tasarımların genç tasarımcıların çalışmasıyla ortaya çıkacağına inanıyoruz.”

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nda yarışmacılar, 4 adet 202021 sonbahar kış koleksiyonu içeren erkek, kadın ya da karma koleksiyonlar hazırlayarak yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya katılan tasarımcılar arasından iki aşamalı eleme sonrasında seçilecek 10 tasarımcının koleksiyonlarını, 2020 yılı Nisan ayında düzenlenecek, “Final Gecesi Defilesi”nde sergilenecek.

Hem para hem de yurtdışında eğitim ödülü
EİB Moda Tasarım Yarışmasında birinci olacak tasarımcı 18 bin TL ödüle hak kazanırken, ikinci tasarımcı 13 bin TL, üçüncü tasarımcı 8 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Öte yandan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığı’nca onaylanması halinde dereceye giren tasarımcılar yurtdışında eğitim alma imkânına kavuşacak.
Yarışmada ilk 10 finalist arasında yer alan tasarımcılar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi’nin belirleyeceği EHKİB’in milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaretçi olarak katılabilecek.
Tasarımcılar, EİB Moda Tasarım Yarışması’na 20 Aralık 2019 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Yarışmaya katılım koşulları ve detaylar http://www.eib.modatasarimyarismasi.org adresinde yer alıyor.

AYDIN

20 Ekim 2019 Pazar

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