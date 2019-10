AK Parti Efeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı Milletvekili Yavuz'dan değişim sinyali

AK Parti Efeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti’nin 2023 gibi belirlenen hedeflerde başarıya ulaşması için kenetlenerek çalışmaları gerektiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Kurucu İl Başkanı ve Eski Milletvekili Ahmet Rıza Acar, Aydın eski Milletvekili Mehmet Erdem, İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayten Karadağ, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu ve partililer katıldı. Toplantı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere dua edilmesi ile başladı.

Hizmete devam sözü verdi

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, göreve geldiği günden bu yana yönetim olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri özetleyerek başladığı konuşmasında, “Genel seçimlerde milletvekili adaylarımızın adaylık sıralamasına bakmaksızın yanlarında olduk çalışmalarına destek verdik. Yerel seçimlerde de Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ortak kararı ile Efeler Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen MHP’li Ümmet Akın’ın yanında olarak seçim kampanyasını birlikte yürüttük. Düğün, sünnet, açılış gibi 196 organizasyonda vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaştık. 158 ziyaret gerçekleştirerek de hastalık ve vefat gibi vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olduk. AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı olarak, ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ şiarını benimsedikleri ifade eden Gülaştı, partisinin hedeflerine ulaşması yönünde her zaman üzerine düşen görevi yapacağına ve hizmet edeceğine söz verdi.

“Millet kendisine sahip çıkanlara sahip çıktı”

Türk milletinin kendisine sahip çıkan AK Parti’ye her zaman sahip çıktığını söyleyen AK Parti Aydın Kurucu İl Başkanı ve Eski Milletvekili Ahmet Rıza Acar, “AK Parti kurulmadan önce hükumet partileri ve liderleri muhtıra ve benzeri girişimlerin üstesinden gelemedi. AK Parti olarak biz bunu atlattık. Gezi olayları, parti kapatma davası, 17/25 Aralık olayları gibi bir çok sorunun üstesinden geldik. Partimiz sağlam bir zeminde siyaset yapıyor. Hakka ve halka en iyi şekilde inanmış ve bu düsturla hizmet eden partimize 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkımız sahip çıktı. Milletimiz kendisine sahip çıkanlara sahip çıkarak girişimin püskürtülmesinde büyük rol oynadı” diye konuştu.

Öz eleştiri yaptı

Toplantıda son olarak konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’da öz eleştiri yaptı. Kuşadası, İncirliova, Didim ve Efeler teşkilatlarıyla bir araya geldiğini ifade eden Yavuz, “Bu ilçeleri ziyaret ettiğimizde bugüne kadar partimize hizmet eden tüm ilçe başkanlarımıza tek tek ziyaretler gerçekleştirdik. Öz eleştiri yapmak gerekirse siyaset bize zaman içerisinde bazı değerleri unutturmuş. Gördük ki başkanlarımız kendilerine bir selam verilmesini bekliyormuş. Eski başkanlarımızla sohbet ederek tecrübelerinden faydalandık karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunduk. Kendileri de çok mutlu oldular. Kimse kimseyi sevmek durumunda değil. Hepimizin elbet hataları oldu, hatasız kul olmaz. Ancak davamız bir ve kim olursa olsun davamıza bir adımlık faydası bile varsa o kişilerle aynı yolda yürümekten hepimizin onur ve şeref duyması gerekir. Bu bizim eksikliğimizdi ve bu eksikliğimizi de inşallah onaracağız” ifadelerini kullandı.

Değişim sinyali verdi

Kongrelerde değişim sinyali veren Milletvekili Metin Yavuz sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz kongrelerimiz var. Bu bir bayrak yarışı. Bu asla unutulmamalı. Yarışı şimdilik bizler sürdürüyoruz. Önemli olan Cumhurbaşkanımıza ve partimize yakışır duruş sergileyerek çok çalışmak. Geçmişte her arkadaşımız kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmiş ve bayrağı kendisinden sonra gelen arkadaşa layıkıyla teslim etmiştir. Hiçbir arkadaşımız bir diğerinden üstün değildir ve hiçbir emek diğerinden daha üstün olamaz. İlçe kongrelerimizi tamamlayıp son olarak il kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştireceğimiz kongrelerimizden daha güçlü çıkacağız. Halkımızın beklentilerini biliyoruz. Tüm parti yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımız ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Tüm derdimiz Aydınımıza ve halkımıza en güzel şekilde hizmet etmek. 2023 göz açıp kapatıncaya kadar gelecek. Bizler, bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel ulaşamayacağımız hedef yok.”

