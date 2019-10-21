AK Partili Yavuz, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Yavuz yayımladığı mesajında, “İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri kuşkusuz haber almadır. Özgür ve tarafsız basın, demokrasilerin olmazsa olmazlarındandır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilerin, milletimizi gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır.Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık , mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

AYDIN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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