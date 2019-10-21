Adnan Menderes Proje İHL öğrencilerinden Mehmetçik ziyareti Öğrenciler, Aydın’dan Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere selam ve dua gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın hem sahada hem de masada zafer ile sonuçlanmasının ardından Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek Mehmetçik’e selam ve dua gönderdi.

Okul Müdürleri Bünyamin Öztürk ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen öğrencileri Efeler İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Aktaş, Efeler jandarma Karakol Komutanı Kd. Bçvş. Ahmet Kılıç öğrencileri karşılayıp askerlik ve jandarmanın görevleri hakkında liselilere bilgiler verdiler.

Askeri gazinoda ağırlanan öğrenciler, jandarma ile hatıra fotoğrafı çektirip gördükleri sıcak ilgiden dolayı komutanlara teşekkür ettiler.

“Yatağımızda rahat yatıyorsak, Mehmetçiğe borçluyuz”

Askerliğin en kutsal görevlerden biri olduğunu bildiklerini ve bugün yatağında rahat uyuyabilmeyi bile Kahraman Türk askerine borçlu olduklarını belirten öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Aktaş aracılığı ile Barış Pınarı Harekatın’da görev yapan Mehmetçiklere dua ve selamlarını ilettiler.

Hareketiın başladığı günden bu yana Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencilerin her gün Fetih Suresi okutarak askerimize dua ettiğini belirten Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Öztürk, “Tarihi, zaferlerle dolu bir milletin evlatları olarak hepimiz askerimizin yanındayız. Kurtuluş Savaşı sırasında nasıl bazı okullar son sınıf öğrencileri cephede olduğu için mezun verememiş ise o kahramanların evlatları olarak gerekirse bugün bizim evlatlarımız da cepheye gitmeye hazırdır. Allah askerimize ve devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

AYDIN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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