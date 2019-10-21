Aydın’daki iş hanında yangın paniği

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında bulunan restaurantın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki Sabuncuoğlu iş hanının üçüncü katında bulunan restaurantın mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mutfak bölümünde ocakta yer alan yağ tutuştu. Yağın tutuşması ile bir anda mutfağı dumanlar kapladı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle restaurantın mutfak bölümünde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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