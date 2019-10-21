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Didim’de öğrenci velileri bir araya geldi

İHA

Didim’de öğrenci velileri bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri velileri, düzenlenen dayanışma ve kaynaşma etkinliğinde buluştu.
Etkinliğe Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencileri, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı.
Okul Aile Birliği üyesi Emine Eroğul, öğrenci velilerin de katkılarıyla düzenlenen etkinliğin amacının sınıf öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğrenci ailelerin biraya gelerek kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu ifade etti.
Öğrenci velisi Ebru Erhayat, da, etkinlikte çocuklarının eğitim gördüğü sınıf arkadaşlarının aileleri ile yakından tanıma imkanın oluştuğunu belirterek, bu tür etkinliklerin dönem dönem yapılmasını gerek veliler gerek öğretmen ve öğrenciler içinde yaralı olacağını sözlerine ekledi.
Düzenlenen etkinlikte bazı öğrenciler yazdıkları şiirleri okurken, daha sonra öğrenci korosu müzik öğretmeni eşliğin de şarkılar söyledi.

AYDIN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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