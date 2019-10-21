Genç akademisyenlere TÜBİTAK desteği

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ece KoçYıldırım’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘Sıçanlarda LName İndüksiyonu ile Oluşturulan Hipertansiyon Modelinde Fiziksel Egzersiz ve Nar Suyunun Etkileri’ isimli proje, ‘TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı’ kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje ekibinde; Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Kaya ve Veteriner Fakültesi Öğr. Gör.Dr. Asude Gülçe Güler araştırmacı; doktora öğrencisi Edasu Yıldırım'da bursiyer olarak görev alıyor.

AYDIN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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