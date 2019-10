Aydınlı şoför ‘Kaptanlar Kulübüne’ seçildi

– Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi üyesi şehir içi şoförü Okan Can, kent içi taşıma alanında Türkiye 1.’si seçilerek Kaptanlar Kulübüne girdi.

Sivil toplum kuruluşu olan Kaptanlar Kulübü tarafından organize edilen ‘Ulaştırma Platformu Panel ve Ödül Törenine’ Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri damga vurdu. Ödül töreni öncesinde internet sitesinde başlatılan Türkiye geneli halk oylaması sonucu Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü şoförü Okan Can 1. seçildi. Sektörden birçok öncü kurum ve kuruluşun katıldığı törende, kent içi taşıma alanında birinci seçilen Aydınlı şoför Okan Can, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Ev tipi klimayı bagajına monte ettiği midibüste çalıştırarak şehir içi ulaşımında ev konforu sağlayarak bir ilke imza atan Okan Can, yolda gördüğü yaralı köpeği aracına alıp veterinere götürdüğü örnek davranışı sayesinde de kentte ‘Ayın Şoförü’ seçilerek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından ödüllendirilmişti.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da, Türkiye 1.’si seçilen kooperatif üyesi Okan Can’ı başarısında ötürü tebrik etti.

