Efeler’de yeni sokak çalışmaları

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’ne yeni sokak kazandırmak için yol ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Efeler İlçesi genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri haftalık çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi’nde başlattı. Mahalleye yeni kazandırılan 1989 numaralı sokak için iş makinesi ile yol açıldı ve belediye personelinin özverili çalışması ile kaldırımlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yeni sokağa ihtiyaç duyulduğunu, belediyenin bu yöndeki çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirttiler.

Kent genelinde çalışmalarına hızla devam Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edecek.

AYDIN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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