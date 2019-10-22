Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü projenin üçüncü toplantısı İspanya’da gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı İspanya'nın Huelva şehrinde gerçekleştirildi.

Kırsalda çiftçilerin/üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmanın amaçlandığı projenin Inercia Digital SL (İspanya) ev sahipliğinde yapılan ulusötesi toplantısında proje ortağı 9 kurum ve kuruluştan toplam 16 katılımcı yer aldı.

İki gün süren toplantının birinci gününde projede gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim modülünde gereklilikler, Avrupa Dijital Beceriler Çerçevesine göre eğitim modülü ve eğitim materyallerinin anahatları, eğitim modülü için öğrenme amaçları ve içerikleri ile ilgili sunumlar yapıldı, OER'ler (açık eğitim kaynakları) için izlenecek yöntemler tartışıldı ve eğiticilerin eğitimi konusunda planlamalar yapıldı.

Projenin ikinci gününde ise, projenin uygulama kuralları, değerlendirme ve yaygınlaştırma planlarının gözden geçirildiği, Eğitim Modülü, eğitim materyalleri, OER'ler ve Çiftçi Ağı çıktılarıyla ilgili görev paylaşımlarının yapıldığı toplantı, değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.