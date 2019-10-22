Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden hayatını kaybeden Kamil Kara hakkında basın açıklaması

Aydın’ın Efeler ilçesinde merdivenlerden düştükten sonra yaralanarak hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen, rahatsızlanarak tekrar ambulansla hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Kamil Kara (60) hakkında basında yer alan “İyileşti Diye Taburcu Edilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti” haberine ilişkin, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklamada bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ nden yapılan yazılı açıklamada, “Hasta Kamil Kara 19.10.2019 tarihinde saat 23.45 civarında yakınları tarafından tekerlekli sandalyede Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine giriş yapmıştır. Yakınları tarafından verilen bilgide hastanın ayağını merdivene çarptığı o bölgede kesi oluştuğu belgeleriyle mevcuttur. Genel durumu iyi olan hastanın diyabet ve kalp hastalığı, anjiografi öyküsü olduğu, hastanın göğüs ağrısı şikayetinin olmadığı ilgili doktor tarafından raporlanmıştır. Ayağındaki kesiden dolayı ilgili medikal tedavisi düzenlenmiş ve kesi hattının dikilmesi işlemi yapılarak hasta taburcu edilmiştir.

20.10.2019 tarihinde saat 12.45 civarında hasta yakını 112 acil hattını arayarak yakınlarının nefes aldığını, fakat bilincinin kapalı olduğu ve felç benzeri tablonun olduğunu söyleyerek Efeler İlçesi Ata Mahallesi’ne ambulans talep etmeleri sonucunda 112 ekibimiz saat 12.52 de olay yerine varmıştır. Hastaya ulaşıldığında hastanın nabzının olmaması üzerine kalp masajına başlanarak gerekli müdahaleler yapılmıştır.13.03’te olay yerinden alınarak 13.08 de Aydın Devlet Hastanesine ulaşılmış ve hasta acil servise alınmıştır. Gerekli müdahale ve tedavilere cevap vermeyen hasta ex kabul edilmiştir” denildi.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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