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Efeler Belediyesi Merkez Yeniköy’de park çalışmalarına başladı

İHA

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Yeniköy Mahallesi'ndeki yeni park için çalışmalara başladı. Belediye personeli tarafından parkın oturma alanlarının zemininde kullanılacak düz taş döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi Merkez Yeniköy’de park çalışmalarına başladı

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Yeniköy Mahallesi’ndeki yeni park için çalışmalara başladı. Belediye personeli tarafından parkın oturma alanlarının zemininde kullanılacak düz taş döşeme işlemi gerçekleştirildi.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir genelindeki parkbahçe bakımonarımı, kente yeni yeşil alanlar kazandırılması ve çim ekim çalışmalarının yapılmasının yanı sıra her mahalleye eşit hizmet prensibi ile yeni park çalışmalarına da devam ediliyor. Son olarak Merkez Yeniköy Mahallesi’nde kurulacak olan park için Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Ekipler, parkın çehresini oluşturmaya başladı. Belediye personeli park zemininde taş döşeme işlemi gerçekleştirdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, park çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbiri arasında ayrım gözetmiyoruz. Bu ilçede yaşayan herkesle aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz tüm vatandaşlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Yeşil alanların çoğalması, daha temiz bir çevre için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Parkımız tamamlandığında gençlerimiz, çocuklarımız, tüm vatandaşlarımız için güzel bir dinlenme alanı sunmuş olacağız, bu kentin her noktasına hizmet etmenin heyecanı içindeyiz” dedi.

AYDIN

22 Ekim 2019 Salı

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