İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu, bir takım ziyaretler için geldiği Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu, “ Biz Aydın’da çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Bu uyumlu şekilde çalışmanın sonucunda da büyük bir başarı elde ettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük emek her iki il başkanımın, teşkilatların ve örgütlerin başarısıdır. Çok emek verdiler. Ben her zaman şunu ifade ediyorum. Aydın’da benim iki tane il başkanım var. İki tane genel başkanım var diyorum. Ayrıca sizi de tebrik ediyorum. İstanbul’daki iki il başkanının başarısı gerçekten muhteşemdi” dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu bir kadın olarak göstermiş olduğu büyük başarılardan dolayı tebrik ederek, “Yerel seçimler Türk siyasetinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belgeledi ve kanıtladı. Bundan sonra Türk siyaseti çok daha farklı ilerleyecek. Bu değişimin altında yatan en önemli etken de her iki partinin yapmış olduğu ittifaktır. Tabi birliktelikler kolay değil. Her birliktelik fedakarlık, özveri ve anlayış ister. Ben bu anlamda her iki partinin genel başkanlarına bu özveriyi gösterebildikleri ve Türkiye’deki değişime sebep oldukları için bu ülkenin vatandaşı olarak müteşekkür olduğumu belirtme istiyorum. Biz iki farklı siyasi partiyiz. Bence başarılı ve güçlü olmamızın sebebi bu. Farklılıkları bir arada tutabilmeyi, konulara hadiselere farklı yaklaşabilsek de bazı ortak değerler üzerinde birlikte hareket etmeyi başardığımız için ittifakta bir neticeye ulaştık” diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu’nun Başkan Özlem Çerçioğlu’nu ziyaretinde CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’da hazır bulundu.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

