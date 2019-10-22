Yağış ve depremlerden sonra Acarlar’da evler çökmeye başladı

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yapılan toplu konutlardaki bazı evler çökmeye başladı. Evleri teslim aldıktan yaklaşık 10 yıl sonra başlayan çökmenin geçen yıl etkili olan yağışlar ve ardından Ege Bölgesi’nde gerçekleşen depremlerden sonra meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri bölgede zemin etüt çalışması yapılmasını istediler.

Evleri taksitle yaklaşık 10 yıl önce aldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Oğuz Alp, evlerdeki çökmenin kirişten tabana doğru gerçekleştiğini ve yer yer çöküntünün 3 santimetreye kadar ulaştığını belirterek “Geçen yıl kuvvetli yağışların ardından evlerde kirişlerden çökme başladı. Çökmenin boyutu o kadar fazla oldu ki bir odadan diğer oda görülemeye başladı. Çöken yerleri yeniden sıva yapıp tamir ettik ama çökme halen devam ediyor. Bir gün tamamen çökecek diye korkuyoruz. Bu nedenle yetkililerin bölgede zemin etüt çalışması yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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