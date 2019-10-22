Ayd\u0131n\u2019da engelli vatanda\u015flar en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131y\u0131 duyars\u0131z s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin geli\u015fig\u00fczel park etti\u011fi ara\u00e7lardan ya\u015f\u0131yor. Adnan Menderes Bulvar\u0131\u2019nda engelli rampas\u0131 \u00f6n\u00fcne park edilen ara\u00e7 nedeniyle mahsur kalan engelli vatanda\u015f uzun s\u00fcre arac\u0131n sahibinin gelmesini bekledi. Vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131 ile mahsur kald\u0131\u011f\u0131 yerden kurtar\u0131lan engelli vatanda\u015f, s\u00fcr\u00fcc\u00fclere duyarl\u0131 olmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. \u00d6\u011flen saatlerinde tekerlekli sandalyesi ile \u00e7ar\u015f\u0131ya \u00e7\u0131kan Mehmet K. \u0130simli engelli vatanda\u015f, Adnan Menderes Bulvar\u0131\u2019nda engelli rampas\u0131n\u0131 kullanarak kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7mek istedi. Ancak engelli rampas\u0131 \u00f6n\u00fcne park edilmi\u015f 09 FB 535 plakal\u0131 otomobil nedeniyle kald\u0131r\u0131mdan inemeyen \u015fah\u0131s uzun s\u00fcre arac\u0131n sahibinin gelmesini bekledi. Engelli \u015fahs\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorlu\u011fu baz\u0131 vatanda\u015flar cep telefonlar\u0131 ile kaydederken s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri duyarl\u0131 olmaya davet eden Mehmet K. \u00e7evredekilerin yard\u0131m\u0131 ile yoluna devam edebildi. Benzer sorunlar\u0131 s\u00fcrekli ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Mehmet K., \u201cFizik imkanlar\u0131n k\u0131s\u0131tl\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden zaman zaman zorluk ya\u015f\u0131yoruz. Ancak en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131y\u0131 duyars\u0131z s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin geli\u015fig\u00fczel park etti\u011fi ara\u00e7lar y\u00fcz\u00fcnden ya\u015f\u0131yoruz. Kald\u0131r\u0131ma \u00e7\u0131karken vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131 ile \u00e7\u0131kt\u0131m. Tam kar\u015f\u0131ya ge\u00e7ece\u011fim yerde engelli rampas\u0131 \u00f6n\u00fcne park edilmi\u015f ara\u00e7 y\u00fcz\u00fcnden \u015fimdi de yoluma devam edemiyorum. Ne olur s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ara\u00e7 park ederken bizleri de d\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcnler\u201d diyerek engellilere en b\u00fcy\u00fck engelin duyars\u0131z ki\u015filer oldu\u011funu dile getirdi.