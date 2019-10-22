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Bağırsağından mesane yapılan hasta sağlığına kavuştu

İHA

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde elektrik teknisyeni olarak görev yapan ve mesane kanseri hastası olan Kemal Kara'ya, Prof. Dr. Taner Divrik tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bağırsağından yeni bir mesane yapıldı.

Bağırsağından mesane yapılan hasta sağlığına kavuştu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde elektrik teknisyeni olarak görev yapan ve mesane kanseri hastası olan Kemal Kara'ya, Prof. Dr. Taner Divrik tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bağırsağından yeni bir mesane yapıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde elektrik teknisyeni olarak görev yapan Kemal Kara (55), mesane kanseri tanısı aldıktan sonra tedavi yollarını aramaya başladı. Kanserin kasa geçmesi nedeniyle mesanesinin alınması gereken Kara, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Divrik'e ulaştı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Dr. Divrik, ameliyatı planladı. İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatta Dr. Divrik ve ekibi, hastanın bağırsağından aldıkları 40 santimetre uzunluğundaki parçayla yeni bir mesane yaptı.
Ameliyat öncesinde hastasına ameliyatın birinci gününde birlikte çay içeceğiz dediğini aktaran Dr. Divrik, "Hastanın bağırsağından 40 santimetrelik bölümü alarak yeni bir mesane yaptık. Yeni mesane ortotopik tekniği ile yapıldı ve eski doğal yerine yerleştirildi. Hastanın en büyük arzusu ameliyattan sonraki gün çay içmekti. Hastamızla birlikte ameliyattan sonraki birinci gün çay içtik. Dördüncü günde de hastamız sorunsuz taburcu edildi" şeklinde konuştu.

AYDIN

22 Ekim 2019 Salı

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