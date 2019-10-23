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Başkan Cemil Şahin, 177. yılda veteriner hekimlerin sorunlarına dikkat çekti

İHA

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Türkiye'de Bilimsel Veteriner Hekimliği Eğitimi başlangıcının 177. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Başkan Cemil Şahin, 177. yılda veteriner hekimlerin sorunlarına dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Türkiye’de Bilimsel Veteriner Hekimliği Eğitimi başlangıcının 177. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Başkan Cemil Şahin, yaptığı açıklamada; “Veteriner Hekimliği mesleğimizin uygulanması, hayvanların ilk evcilleştirildiği günden bu yana devam etmektedir. Bilimsel Veteriner Hekimliği eğitimi ise dünyada 1762 yılında, ülkemizde ise 1842 yılında başlamıştır. Veteriner Hekimlik eğitimi, hayvan sağlığı, gıda sağlığı, gıda güvenliği, çevre sağlığı, toplum ve insan sağlığı alanlarını kapsayan, 10 yarıyıl (5 yıl) süren, yüksek lisans derecesinde mezun veren kapsamlı ve zorlu bir süreçtir. Veteriner Hekimliği Fakültelerini başarıyla tamamlayarak, Veteriner Hekimliği mesleğini Yüksek Lisans derecesinin tüm hakları ve yetkileriyle uygulamaya hak kazanan meslektaşlarımız, her zaman vurguladığımız gibi, mesai mevhumu gözetmeksizin türlü fedakarlıklarla, zor şartlar altında sağlıklı bir toplum için hizmet vermektedir. Meslektaşlarımızın mesleki uygulamalarındaki başarılarının anahtarı ise, eğitim aldıkları fakültenin akademik, teknik ve fiziksel donanımlarının yüksek olmasında saklıdır. Ancak ülkemizde son yıllarda, birçok asgari şartın sağlanamadığı fakültelerin eğitime başlaması, veteriner fakültesi tercih edilirken YÖK tarafından, hukuk ve beşeri tıp fakültelerinde olduğu gibi başarı sırası şartı getirilmiyor olması nedeniyle, yetişecek yeni meslektaşlarımızın mesleğimizi başarıyla icra edebilmelerini zorlaştırmaktadır. İnsan ve toplum sağlığının bekası, Veteriner Hekimliği mesleğinin başarıyla uygulanmasıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle yetkililerden ricamız, fakültelerimizin ulusal çekirdek eğitim programına hızlı ve planlı bir şekilde alınması, yerleşecek öğrencilerde başarı sırası şartı aranması ve alt yapısı böyle kapsamlı bir eğitime hazır olmayan fakültelerin açılmasına, eğitime başlatılmasına bir son verilmesidir” dedi.

Meslektaşlarının yaşadığı sorunlarına değinen Şahin, “Kanunen yüksek lisans derecesiyle mezun olan meslektaşlarımızın diplomalarını incelediğimizde, bazı üniversitelerin, meslektaşlarımızın diplomasına yüksek lisans eğitimi aldıklarını belirtir ibare koymuyor olmalarını da üzülerek görüyoruz. Bu hususta da, tüm üniversitelerimizin, veteriner fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımızın diplomalarında bir örneklilik sağlayacak şekilde, kanuni hakkımız olan ‘Veteriner Hekim Ünvanlını ve Yüksek Lisans Derecesini tüm hak ve yetkileriyle kullanabilir’ şeklinde ibare koymalarını önemle rica ediyoruz. Tüm bu duygu, düşünce ve taleplerimizle, kutsal veteriner hekimlik mesleğinin, ülkemizde bilimsel eğitimine başlamasının 177. yıldönümünü kutluyor, mesleğimiz ve mesleki eğitimimizin hak ettiği noktalara ulaşması için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

AYDIN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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