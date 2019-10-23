Hem teknoloji bağımlılığını araştırıyorlar hem de dünyayı dolaşıyorlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hazırladığı proje ile AB’den hibe almaya hak kazanan Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin öğrencileri hem günümüz gençliğinin teknoloji bağımlılığını araştırıyor hem de AB’den aldığı destekle dünyayı dolaşıyor. Bir yandan projelerini yürütürken diğer yandan da dünyanın değişik ülkelerinde güzel anılar biriktiren öğrenciler projelerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.

Günümüz gençliğinin en büyük problemlerinden biri olan dijital bağımlılık üzerine araştırma yapan Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi kendi yaşlarındaki 100 öğrenciden 48’inin her gün dijital cihazlarla online oyun oynayıp ekran başında ciddi bir zaman kaybettiğini belirleyince “Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” adlı bir proje hazırladı. Projede Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanması gereken yeni kuşağın, teknolojiden ve internetten faydalanmak yerine ekran bağımlısı olduğu vurgulandı. İngilizce öğretmenleri Emre Eritmen ile birlikte, proje hazırlayan öğrencilerin bu çalışması Türkiye çapında kabul edilen 88 projeden biri olunca toplamda proje ortakları ile 180 bin avro bütçe alan öğrenciler şimdi hem araştırma yapmanın hem de dünyanın değişik ülkelerini gezip görmenin keyfini yaşıyor.

İki yıldır projelerini başarı ile sürdüren Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri bu yıl Şubat ayında İspanya’nın Malaga şehrinde “Oyun Bağımlılığı” Mayıs ayında ise Romanya’nın İaşi (Yaş) şehrinde “Sosyal Medya Bağımlılığı” konularını ele aldı. Bu ay da Letonya’nın Riga kentinde gerçekleştirilen “TV Bağımlılığı” ile çalışmalarına devam eden öğrenciler hazırladıkları proje sayesinde dünyayı dolaşmaya başladı.

“Hem araştırma hem de ülkenin ve Aydın’ın tanıtımını yapıyorlar”

Projede görev alan öğrencilerin bir yandan proje çalışması yürütürken diğer yandan da Türkiye’yi ve ilimiz Aydın’ı en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Proje Danışmanı İngilizce Öğretmeni Emre Eritmen, “Öğrencilerimiz gittikleri ülkelerde ülkemizi ve ilimiz Aydın’ı da tanıtıyor. Her gittiğimiz ülkeye Türk lokumu ve Tük kahvesinin yanında Aydın’ın milli ürünü incir ve kestane ile yerel ürünlerden oluşan hediye paketleri götürüyoruz. Hediye ettiğimiz ürünlerin tanıtımını da yapıyoruz. Bu yıl internet ve telefon bağımlılığının yanında televizyon bağımlılığını da ele alıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz , yabancı ülkelerden akranlarıyla ekip çalışmalarında bulunarak İngilizcelerini geliştirme şansına sahip oldular. Bu yıl proje kapsamında katılımcılar Riga Şehir Konseyi’nde Letonya Eğitim Sistemi ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele için alınan önlemler konusunda bilgi alırken; Derdedze isimli sivil toplum örgütünde ise ‘Akran zorbalığı’ konusunda seminer aldılar” diyerek projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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