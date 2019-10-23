Özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin çalışmalar devam ediyor

Adnan Menderes Üniverstesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin İş Birliği Protokolü’ne istinaden yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Oktay Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdür vekili Sabri Acar Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, özel yetenekli çocukların yeteneklerini geliştirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamanın; ülkemizin bugünü ve yarını açısından büyük önem taşıdığının yadsınamayacağını ve üniversite olarak bu önemli konuda gerekli her türlü bilimsel ve akademik katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz'ü de makamında ziyaret eden heyet, özellikle Üstün Yetenekli Öğrencilerin tanılanması ve eğitimi konusunda ADÜ’nün katkılarını önemsediklerini ve iş birliği içinde atılacak adımların öneminin büyük olduğunu aktardı.

AYDIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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