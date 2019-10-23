Aranan cezaevi firarisi yakalandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, hakkında 24 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi F.D., yakalandı.
Atça Mahallesi Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda dün akşam polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi F.D. olduğu belirlendi. Hakkında 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığın ihlali', 'parada sahtecilik' gibi 24 ayrı suçtan arama kayı bulunduğu da ortaya çıkan F.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAF
AYDIN
23 Ekim 2019 Çarşamba
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